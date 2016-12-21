Происшествия:

По 4 месяца колонии получили мать с сыном за незаконное пересечение границы в Белгородской области

17:11
21 Декабря 2016
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Нарушителей – граждан Азербайджана – задержали сотрудники правоохранительных органов в районе села Сподарюшино Грайворонского района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, летом 2015 года региональные управления ФМС России запретили женщине и её сыну въезд на территорию РФ. Поэтому 21 июля 2016 года они решили миновать официальные пункты пропусков и попытались попасть в Россию нелегально.

Грайворонский районный суд признал иностранцев виновными в незаконном пересечении границы по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ. Каждому из нарушителей назначено наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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