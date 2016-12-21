По 4 месяца колонии получили мать с сыном за незаконное пересечение границы в Белгородской области

17:11

Нарушителей – граждан Азербайджана – задержали сотрудники правоохранительных органов в районе села Сподарюшино Грайворонского района.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, летом 2015 года региональные управления ФМС России запретили женщине и её сыну въезд на территорию РФ. Поэтому 21 июля 2016 года они решили миновать официальные пункты пропусков и попытались попасть в Россию нелегально.

Грайворонский районный суд признал иностранцев виновными в незаконном пересечении границы по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ. Каждому из нарушителей назначено наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы в колонии общего режима.