Пассажир «Порше Кайен» в Белгородском районе напал на инспектора ДПС при проверке документов

15:08

Автомобиль, в котором ехал 34-летний житель областного центра, 11 января остановили на трассе Таврово-Разумное-Новосадовый.

Во время проверки документов сотрудниками ДПС ОМВД России по Белгородскому району из иномарки вышел пассажир и начал нецензурно выражаться в адрес госавтоинспекторов, после чего ударил одного из них.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время материалы дела о применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья, переданы в СУ СКР по Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.