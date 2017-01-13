Происшествия:

Пассажир «Порше Кайен» в Белгородском районе напал на инспектора ДПС при проверке документов

15:08
13 Января 2017
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Автомобиль, в котором ехал 34-летний житель областного центра, 11 января остановили на трассе Таврово-Разумное-Новосадовый.

Во время проверки документов сотрудниками ДПС ОМВД России по Белгородскому району из иномарки вышел пассажир и начал нецензурно выражаться в адрес госавтоинспекторов, после чего ударил одного из них.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время материалы дела о применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья, переданы в СУ СКР по Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Комментарии:

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Павел, молодой коммунист, Белгородский район | 13.01.2017
Пусть полиция применяет оружие против такой мрази!
Хочется, чтобы меньше было богатой блатной мрази у нас в области!

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