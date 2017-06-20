Останки 70 советских солдат перезахоронят в Старом Осколе в День памяти и скорби

11:10

В течение 2017 года их обнаружили специалисты региональной организации «Поиск».

Всего поисковики нашли в Старооскольском городском округе Белгородской области порядка 70 останков погибших. Были установлены личности трёх бойцов. Это младший сержант Иван Филиппович Семочкин, 1921 года рождения, уроженец северного Казахстана; старший сержант Сергей Григорьевич Вараксин, 1921 года рождения, уроженец Кирова; Никита Матвеевич Корчаченко, 1901 года рождения, уроженец Одессы.

Родственники красноармейцев приглашены на церемонию перезахоронения. Им вручат личные вещи и документы погибших.

«Вахта памяти» начнётся в 10:00 22 июня на мемориале славы у Атаманского леса. Здесь пройдёт торжественный митинг и церемония перезахоронения останков воинов.

Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби, начнётся в Старом Осколе в четыре часа утра у памятного знака «22 июня 1941» в микрорайоне Макаренко. К участию приглашаются все желающие.