«Ниссан» разбился о барьерное ограждение в Губкинском горокруге
26 июня в Белгородской области зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали два человека.
В 14:10 на автодороге Короча – Губкин – Горшечное в Губкинском городском округе «Ниссан Тиида» вылетел с трассы, врезался в барьерное ограждение и перевернулся. 49-летний водитель госпитализирован в травматологическое отделение Губкинской ЦРБ.
В 16:50 на перекрёстке улиц Лесной и Меловой г. Алексеевка неизвестный водитель на неустановленном авто сбил 66-летнюю велосипедистку. Её отвезли в Алексеевскую ЦРБ, сообщает областное управление ГИБДД.
Фото областного управления ГИБДД