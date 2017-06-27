Происшествия:

«Ниссан» разбился о барьерное ограждение в Губкинском горокруге

10:44
27 Июня 2017
784
0

26 июня в Белгородской области зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали два человека. 

В 14:10 на автодороге Короча – Губкин – Горшечное в Губкинском городском округе «Ниссан Тиида» вылетел с трассы, врезался в барьерное ограждение и перевернулся. 49-летний водитель госпитализирован в травматологическое отделение Губкинской ЦРБ.

В 16:50 на перекрёстке улиц Лесной и Меловой г. Алексеевка неизвестный водитель на неустановленном авто сбил 66-летнюю велосипедистку. Её отвезли в Алексеевскую ЦРБ, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13671
Следственный комитет ищет очевидцев семейного ЧП в районе «Сити Молла Белгородского»
11020
Общешкольный выпускной отгремел в Белгороде
9327
Белгородское УФАС возбудило дело по кофейне «Комод»
8614
Белгородка была замужем 50 лет и только после смерти супруга узнала о его второй жене
8559
Жители дома на Бульваре Юности в Белгороде опасаются за собственную безопасность
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика