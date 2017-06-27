«Ниссан» разбился о барьерное ограждение в Губкинском горокруге

10:44

26 июня в Белгородской области зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали два человека.

В 14:10 на автодороге Короча – Губкин – Горшечное в Губкинском городском округе «Ниссан Тиида» вылетел с трассы, врезался в барьерное ограждение и перевернулся. 49-летний водитель госпитализирован в травматологическое отделение Губкинской ЦРБ.

В 16:50 на перекрёстке улиц Лесной и Меловой г. Алексеевка неизвестный водитель на неустановленном авто сбил 66-летнюю велосипедистку. Её отвезли в Алексеевскую ЦРБ, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД