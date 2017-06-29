Происшествия:

Неосторожное курение: в Белгороде огнеборцы спасли мужчину во время пожара

12:42
29 Июня 2017
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28 июня в Белгородской области случилось два пожара: повреждены жилой дом и трёхкомнатная квартира.

В 17:40 в Короче по улице Ленинградской произошёл пожар в жилом деревянном доме. Огонь повредил кровлю площадью 10х9 м². На его ликвидацию направили свои силы дежурный караул пожарно-спасательной части № 25, добровольная пожарная команда села Плотавец и добровольная пожарная дружина. Причина и ущерб пожара устанавливаются.

В Белгороде по улице III Интернационала в 17:51 загорелась трёхкомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. В одной из комнат огонь охватил вещи и мебель на площади 3 м². Огнеборцам удалось спасти хозяина квартиры 1951 года рождения.

Предположительно пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём при курении. В данный момент устанавливается ущерб случившегося.  


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