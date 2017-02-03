Находившегося в федеральном розыске жителя Шебекинского района задержали в Ростовской области

18:04

Подозреваемому в незаконном хранении наркотиков удавалось скрываться от полиции более двух лет.

В 2014 году правоохранители получили оперативную информацию о том, что 38-летний мужчина хранит по месту жительства наркотики. При проверке у шебекинца было найдено подозрительное вещество растительного происхождения весом более 60 г. Проведённая экспертиза показала, что это марихуана.

Но ранее судимому за аналогичное преступление злоумышленнику удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск, рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».