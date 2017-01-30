Происшествия:

На заводе мостовых металлоконструкций в Белгородской области погибла женщина-машинист

14:13
30 Января 2017
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О случившемся сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

По данным ведомства, несчастный случай произошёл 21 января 2017 года на территории АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В. А. Скляренко» в посёлке Борисовка. 45-летняя машинист мостового крана упала с высоты 6,5 м, потеряв равновесие во время движения с площадки выхода в кабину мостового крана.

От полученных травм сотрудница предприятия скончалась в больнице.

Выяснением причин занимается специальная государственная комиссия под председательством Ростехнадзора.

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