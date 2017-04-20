На улице Корочанской в Белгороде опрокинулся грузовик с мясом

10:46

ДТП с автомобилем ГАЗ-59 произошло в 05:56 20 апреля.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области, автомобиль, гружённый мясом, ехал из села Холки Чернянского района в Белгород. На улице Корочанской в районе поворота на улицу Речную грузовик перевернулся.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В 8 часов утра с помощью подъёмного крана «МАЗ 29-63 Кроян» грузоподъёмностью 50 тонн сотрудники МЧС поставили автомобиль на колёса.

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области