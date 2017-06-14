На трассе в Алексеевском районе иномарка сбила семилетнего мальчика

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Ребёнок неожиданно выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля прямо под колёса «Хонды Цивик» под управлением 32-летней женщины.

ДТП произошло в 15:15 13 июня на автодороге Белгород – Павловск. С травмами мальчик госпитализирован в Алексеевскую ЦРБ.

В этот же день в 00:20 на проспекте Комсомольский микрорайона Горняк в Старом Осколе водитель «Мицубиси Лансер» сбил 28-летнего мужчину, переходившего дорогу по «зебре». С травмами пешехода доставили в горбольницу № 2.

В 18:20 в селе Солдатское Ракитянского района шестилетний мальчик на велосипеде врезался во встречный ВАЗ-2107. Ребёнок госпитализирован в детскую областную больницу.

В 20:15 в посёлке Таврово Белгородского района пострадал ещё один велосипедист. 11-летнего мальчика сбил «Рено Логан», когда тот выехал на перекрёсток равнозначных дорог. Ребёнок получил травмы.

В 20:55 на Михайловском шоссе в Белгороде 22-летний молодой человек попал под колёса ВАЗ-2107, выйдя из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть. Пешеход доставлен в горбольницу № 2.

Напомним, в 11:30 13 июня на улице Сталеваров в Старом Осколе погиб 42-летний водитель ВАЗ-2112. На высокой скорости он налетел на бордюрный камень разделительной полосы и затем врезался в дерево.

Фото областного управления ГИБДД