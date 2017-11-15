На перекрёстке Спортивной и Губкина в Белгороде столкнулись две иномарки и «пятёрка»

10:31

14 ноября в Белгородской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий: один человек погиб, шесть получили травмы.

Смертельное ДТП произошло в 17:50 на автодороге «Крым» в Белгородском районе. Автомобиль «Джили» сбил 78-летнего пешехода, который шёл по проезжей части. Мужчина скончался на месте.

В 17:00 на улице 1-ой Конной Армии в Старом Осколе ВАЗ-21093 сбил 59-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Он получил травмы. Аналогичное ДТП случилось в 17:20 на улице Студенческой в Белгороде – под колёса «Пежо-107» попал 58-летний пешеход.

В 18:20 на автодороге Белгород – Павловск в Белгородском районе «Волга» сбила 47-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, они отделались травмами. А в 21:45 на улице Губкина в Белгороде «Рено Логан» врезался в БМВ-520, после чего въехал в ВАЗ-21053, который стоял на улице Спортивной, на запрещающий сигнал светофора. Пассажиры «Рено» 25 и 26 лет оказались в больнице, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД