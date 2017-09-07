Происшествия:

На остановке в Старом Осколе «Тойота» сбила мужчину, водитель скрылся

11:19
07 Сентября 2017
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 6 сентября в двух ДТП на территории Белгородской области пострадали два человека. 

чернянский район

В 13:30 на улице Мира в Старом Осколе «Тойота Королла» при развороте сбила стоявшего на остановке 51-летнего мужчину. 44-летний водитель скрылся с места ДТП, позже его нашли. Пострадавшего отпустили домой после оказания медпомощи.

В 22:25 на автодороге Ст.Оскол – Чернянка – Н. Оскол в Чернянском районе вылетел с трассы и перевернулся «Хёндай Генезис». 28-летний пассажир иномарки госпитализирован в Чернянскую ЦРБ, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД


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