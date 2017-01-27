Происшествия:

Мужчина погиб из-за пожара в собственном доме в Белгородской области

17:25
27 Января 2017
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По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печи.

Инцидент произошёл вчера, 26 января, в селе Озерово Яковлевского района.

Пожарные прибыли на место ЧП спустя 27 минут после звонка. Жилой дом они потушили за 20 минут.

В результате возгорания скончался мужчина 1971 года рождения. Пожар повредил всю кровлю здания, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области. 

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