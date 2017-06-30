Молодая женщина – водитель «пятёрки» погибла после столкновения с «Вольво» под Белгородом

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29 июня в Белгородской области произошло девять ДТП, в которых один человек погиб, 10 получили травмы, в том число трое маленьких детей.

Смертельная авария случилась на автодороге Белгород – Шебекино – Волоконовка в Белгородском районе около 20:20. Здесь «Вольво» врезался в ВАЗ-21053, который остановился на крайней левой полосе для разворота. 31-летняя женщина – водитель «пятёрки» скончалась на месте.

Около полуночи на автодороге Политотдельский – Головино – Никольское в Белгородском районе неизвестный водитель на неустановленном авто сбил 33-летнего пешехода. Его госпитализировали в первую горбольницу. Полиция ведёт розыск водителя.

Утром на автодороге Белгород – Павловск в Новооскольском районе под колёса «Мазды 6» попал 64-летний мужчина, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. Его отвезли в Новооскольскую ЦРБ.

В Борисовке на улице Первомайской «Москвич» сбил 52-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Её доставили в Борисовскую ЦРБ. А на улице 8 Марта «Лада Гранта» столкнулась с мотоциклом «Кавасаки», 22-летний мотоциклист получил травмы.

Днём на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде «Фольксваген Гольф» совершил наезд на 6-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали в детскую областную больницу. Около 22:50 на проспекте Ватутина областного центра столкнулись «Рено Сандеро» и БМВ, 51-летняя женщина-водитель пострадала.

В селе Пушкарное Белгородского районе БМВ сбил 3-летнего малыша, переходившего дорогу в неположенном месте, он доставлен в детскую областную больницу.

Крупное ДТП произошло около 18:10 на автодороге Короча – Губкин – Горшечное в Губкинском городском округе. На перекрёстке «Мерседес Бенц» не пропустил «Рено Меган». В аварии пострадали три пассажира «Рено» 28, 26 и 2 лет. Они доставлены в Губкинскую ЦРБ, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД