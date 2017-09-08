Младенец пострадал в столкновении иномарок в Старом Осколе Белгородской области

11:45

Всего в четверг, 7 сентября, в регионе случилось пять дорожных аварий, в них пострадали восемь человек.

В Белгородском районе в начале восьмого утра на северном подъезде к областному центру 53-летний водитель «Калины» сбил 28-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пешехода для оказания медицинской помощи отправили в первую горбольницу Белгорода.

В Старом Осколе в начале одиннадцатого утра на перекрёстке улиц Оскольной и Григорьевской 67-летний водитель Ford Focus не уступил дорогу автомобилю ГАЗ, которым управлял 40-летний мужчина. При столкновении машин пострадали 63-летняя и 67-летняя пассажирки иномарки, 42-летний и 54-летний пассажиры отечественного авто. Их отправили в первую горбольницу.

Также в Старом Осколе около четырёх часов дня на перекрёстке улиц Маришкин лог и Пушкарская дача 62-летний водитель Volkswagen Polo, выезжая на трассу, не пропустил Kia Cee'd, которым управляла 30-летняя автоледи. При столкновении пострадал 1-летний пассажир Kia. Медицинскую помощь ребёнку оказали в травмпункте первой горбольницы Старого Оскола.

В Старооскольском городском округе на трассе Лукьяновка – Песчанка 33-летний водитель «пятнадцатой» превысил скорость, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Водителя с травмами положили в первую горбольницу Старого Оскола.

В Белгороде в начале двенадцатого дня 27-летний водитель УАЗика на улице Волчанской выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Nissan, которым управлял 25-летний мужчина. В столкновении пострадал водитель иномарки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД