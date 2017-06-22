Мать и дочь воровали кустарники на кладбище в Старооскольском горокруге

11:20

Неработающие курянки решили таким образом поправить своё материальное положение.

В прошлую пятницу, 16 июня, трое жителей Старого Оскола Белгородской области рассказали сотрудникам местного УМВД России, что с могил их родственников на кладбище села Каплино украдены туи, можжевельник и кусты роз.

Воры разграбили даже могилу шестилетней девочки. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более 20 тыс. рублей.

Чтобы поймать злоумышленников, полицейские установили наблюдение за местом происшествия и примерно в 3 часа ночи 20 июня задержали подозреваемых. Оказалось, что это были неработающие мать и дочь 1963 и 1982 годов рождения из Курской области.

По предварительной информации, спрятав своё авто в не привлекающем внимание месте, женщины пришли на кладбище и выкопали растения ещё на девяти могилах, одна из которых – годовалого ребенка.

Курянки делали это с целью дальнейшего сбыта. По месту их жительства были обнаружены и изъяты ещё 24 растения, высаженные в грунт и горшки.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Они могут лишиться свободы на пять лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.