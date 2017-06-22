Происшествия:

Мать и дочь воровали кустарники на кладбище в Старооскольском горокруге

11:20
22 Июня 2017
468
0

Неработающие курянки решили таким образом поправить своё материальное положение.

В прошлую пятницу, 16 июня, трое жителей Старого Оскола Белгородской области рассказали сотрудникам местного УМВД России, что с могил их родственников на кладбище села Каплино украдены туи, можжевельник и кусты роз.

Воры разграбили даже могилу шестилетней девочки. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более 20 тыс. рублей.

Чтобы поймать злоумышленников, полицейские установили наблюдение за местом происшествия и примерно в 3 часа ночи 20 июня задержали подозреваемых. Оказалось, что это были неработающие мать и дочь 1963 и 1982 годов рождения из Курской области.

По предварительной информации, спрятав своё авто в не привлекающем внимание месте, женщины пришли на кладбище и выкопали растения ещё на девяти могилах, одна из которых  – годовалого ребенка.  

Курянки  делали это с целью дальнейшего сбыта. По месту их жительства были обнаружены и изъяты ещё 24 растения, высаженные в грунт и горшки.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Они могут лишиться свободы на пять лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

13264
Женщина ранила мужчину, а затем себя ножом и попала в ДТП в Белгороде
10884
Тушёнка, сосиски, колбаса и сливочное масло не прошли проверку качества в Белгородской области
10416
Следственный комитет ищет очевидцев семейного ЧП в районе «Сити Молла Белгородского»
8581
Шесть имён лучших врачей занесли на Аллею Славы в Белгороде
6538
День диагностики меланомы в Белгороде пройдёт под девизом «Убедись, что здоров!»
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика