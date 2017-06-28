Происшествия:

Лже-сотрудники социальной службы украли у пожилой женщины 100 тысяч рублей в Старом Осколе

17:32
28 Июня 2017
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Подозреваемыми оказались двое братье из Калужской области. Сейчас их заключили под стражу.

По версии следствия, мужчины под видом работников социальной защиты населения пришли в дом к пенсионерке. Женщина рассказала, что имеет денежные сбережения и даже поделилась, где их хранит. Услышав это, лже-сотрудники начали действовать: один из братьев увёл женщину в кухню под предлогом выпить таблетку, а другой похитил из шкафа 100 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура Белгородской области, братья прибыли в Старый Оскол целенаправленно для совершения хищений денежных средств у престарелых граждан.

Старооскольская прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу двоих жителей Калужской области. Городской суд Старого Оскола удовлетворил ходатайство следователя и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам». Уголовное дело расследуется СУ УМВД России по городу Старый Оскол Белгородской области.  


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