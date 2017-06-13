«Хёндай» врезался в асфальтоукладчик на трассе в Алексеевском районе

11:55

За три выходных дня в Белгородской области произошло 11 ДТП, которые унесли жизнь одного человека, 13 получили травмы.

В 7 часов утра 10 июня на трассе Белгород – Павловск в Алексеевском районе житель Ставропольского края за рулём «Хёндая» съехал в кювет и перевернулся. Пострадала 50-летняя пассажирка иномарки. После оказания медпомощи её отпустили.

В 14:10 на автодороге М-2 «Крым» в Яковлевском районе 29-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер 150», не справившись с управлением, врезался в выставочный щит АЗС. Мужчина был госпитализирован, но после оказания медицинской помощи отпущен.

В 18:20 на трассе Белгород – Никольское в Белгородском районе водитель «Рено», поворачивая налево, не пропустил ехавшую во встречном направлении «Ладу Калину». В ДТП пострадали 37-летняя женщина, управлявшая отечественной легковушкой, и её трёхлетняя пассажирка. Медики оказали им необходимую помощь и отпустили.

В 21:30 на улице Комсомольской в Старом Осколе шедшая по дороге женщина, личность которой в настоящее время устанавливается, попала под колёса ВАЗ-2114. Пешеход госпитализирована в горбольницу № 1.

В 00:10 11 июня в селе Ниновка Новооскольского района 65-летний водитель «Лады Гранты» врезался в опору ЛЭП. В Новооскольскую ЦРБ госпитализированы два пассажира – 38-летняя женщина и 65-летний мужчина.

В 18:25 на улице Рождественской в Старом Осколе женщина-водитель «Тойоты Ленд Крузер» при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу «Сузуки». В результате столкновения 23-летний мотоциклист погиб.

В 09:10 12 июня на автодороге Валуйки – Никитовка – Алексеевка – Красное в Алексеевском районе 39-летний водитель «Хёндая» на высокой скорости влетел в стоящий на обочине в месте ведения дорожных работ асфальтоукладчик «Фогель». Мужчина доставлен в Алексеевскую ЦРБ. Водитель специализированной техники не пострадал, так как отсутствовал в автомобиле в момент ДТП.

В 12:10 на улице Дзгоева в Белгороде женщина за рулём «Лады Калины», двигаясь задним ходом, врезалась в стоявший «Рено Логан». В аварии пострадал 13-летний пассажир иномарки.

В это же время ещё два человека получили травмы в ДТП на улице Пролетарской в Старом Осколе. 66-летний водитель «ВИС» не пропустил «Фольксваген». В столкновении пострадали сам виновник случившегося и 20-летняя пассажирка иномарки, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД