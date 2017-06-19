КамАЗ загорелся на улице Студенческой в Белгороде

11:01

17-19 июня в регионе сгорели пять транспортных средств.

17 июня около 16:20 на меловом производстве по улице Студенческой в Белгороде загорелся КамАЗ. За несколько минут девять человек и три единицы техники полностью ликвидировали огонь.

В 00:57 17 июня года по улице Белгородской в городе Губкин загорелась «Лада Приора». Около 20 минут ушло на ликвидацию пожара, к чему было привлечено девять человек и три единицы техники.

На следующий день, 18 июня, в 17:43 произошёл пожар в грузовом автомобиле «Мерседес» в городе Старый Оскол, на станции Котёл. Огонь потушили за 20 минут, сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.

Чуть позже, в 20:14, в микрорайоне Салтыково в городе Губкине загорелся гараж. Как выяснилось, причиной случившегося стал пожар в автомобиле «Газель Фермер». За полчаса семь человек и две единицы техники полностью ликвидировали пожар.