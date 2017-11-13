Инвалида-колясочника сбили насмерть на трассе под Шебекино

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За три дня в 18 авариях в области погибли четыре человека, 18 пострадали, в том числе двое детей.

Первое смертельное ДТП произошло в пятницу вечером в Алексеевском районе, на участке трассы Валуйки – Никитовка – Алексеевка – Красное. 37-летний мужчина на Chevrolet Niva въехал в двигавшийся впереди КамАЗ с полуприцепом, которым управлял 22-летний водитель. После столкновения водитель легковой машины погиб, его 35-летнего пассажира доставили в Алексеевскую райбольницу.

В субботу 11 ноября в Шебекинском районе, на трассе Шебекино – Муром – Середа, 27-летний автомобилист за рулём ВАЗ-2131 сбил 60-летнего мужчину, ехавшего в инвалидной коляске по дороге. Он умер на месте ДТП.

На автодороге Призначное – Журавка в Прохоровском районе 40-летний водитель Datsun on-DO не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. Мужчина скончался на месте.

В воскресенье в аналогичную аварию попал 31-летний водитель Lifan в Алексеевском районе, двигавшийся по обочине трассы Белгород – Павловск – Ильинка – Алексеевка. Водитель погиб, 29-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото областного управления ГИБДД