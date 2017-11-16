Происшествия:

Фургон перевернулся на трассе в Белгородской области

10:47
16 Ноября 2017
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15 ноября в регионе произошло 5 ДТП – 6 человек пострадали.  

В 00:30 в Валуйском районе на автодороге Н.Оскол – Валуйки – Ровеньки 37-летний водитель Renault Trafic не справился с управлением, выехал на обочину и опрокинулся. Пострадала 80-летняя пассажирка, её доставили в больницу.

В Вейделевском районе, на ул. Октябрьской, в 07:45 водитель Renault Megane при движении задним ходом наехал на ВАЗ-21100. В этот момент 77-летняя пассажирка отечественного авто выходила из машины. Женщина получила травмы, её отвезли в медучреждение.

В 16:15 в Белгородском районе на автодороге «Крым» 60-летний водитель Nissan не уступил дорогу ВАЗ-2109 34-летнего водителя на перекрёстке неравнозначных дорог. Автомобили столкнулись. В результате ДТП пострадали 26-летний пассажир ВАЗа и 49-летний пассажир иномарки. Их доставили в больницу.

В 19:20 в Северном 37-летняя женщина за рулём «Лады Калины» наехала на 64-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина получил травмы, его отвезли в медучреждение.

В 19:55 на автодороге Зозули-Грузское-Байцуры в Борисовском районе 44-летняя женщина за рулём ВАЗ-2115 сбила 30-летнюю женщину, которая шла по полосе для автомобилей навстречу движению. Женщина-пешеход получила повреждения, с которыми её доставили в больницу, сообщает областная Госавтоинспекция.

Фото областной Госавтоинспекции


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