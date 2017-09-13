Двое белгородских подростков пропали без вести

15:54

Одну девушку ищут в Белгороде, другую — в Прохоровском районе.

Полицейские Белгорода разыскивают Викторию Георгиевну Викай 2003 года рождения. На вид ей 15–16 лет, среднего телосложения, рост 150–155 см, тёмно-русые волосы, стрижка каре с удлинённой чёлкой, голубые глаза. Была одета в тёмную толстовку на молнии с капюшоном, чёрные бриджи, обута в тёмные полукеды.

Прохоровские правоохранители ищут Алину Сергеевну Красильникову 2001 года рождения. На вид 15–16 лет, среднего телосложения, рост 160–165 см, тёмно-русые волосы до плеч, тёмные глаза, нос прямой. Девушка разговаривает с дефектом, на спине, между лопатками, есть родинка около 1 см.

Полицейские просят всех, кто знает, где находятся пропавшие, позвонить в дежурные части отделов полиции: ОП № 3 УМВД по Белгороду — (4722) 32-17-24, ОМВД по Прохоровскому району — (47242) 2-13-94 или же по общему номеру 02.