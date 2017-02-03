Происшествия:

Две иномарки столкнулись на улице Красноармейской в Белгороде

14:20
03 Февраля 2017
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В ДТП пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля «Хёндай».

Вчера, 2 февраля, в Белгородской области произошло одно ДТП.

В 07:45 на улице Красноармейкой 51-летний водитель «Ниссана» врезался в «Хёндай». По информации пресс-службы управления ГИБДД УМВД по Белгородской области, причиной ДТП стало несоблюдение водителем «Ниссана» безопасной дистанции между его машиной и той, которая двигалась впереди него.

В результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка «Хёндая». Она получила телесные повреждения.

Фото пресс-службы управления ГИБДД УМВД по Белгородской области

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