Происшествия:

Два ребёнка попали под колёса в Белгородской области

11:08
22 Июня 2017
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21 июня в регионе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 12-летний мальчик и 5-летняя девочка. 

В 18:00 на автодороге Головчино – Ивановская Лисица – Косилово в Грайворонском районе ВАЗ-2115 сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы и был доставлен в Грайворонскую ЦРБ.

В 20:20 на улице Почтовой в Белгороде под колёса «семёрки» попала 5-летняя девочка, которая вышла из-за припаркованного автомобиля. Её отвезли в детскую областную больницу, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД


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