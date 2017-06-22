Два ребёнка попали под колёса в Белгородской области

11:08

21 июня в регионе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 12-летний мальчик и 5-летняя девочка.

В 18:00 на автодороге Головчино – Ивановская Лисица – Косилово в Грайворонском районе ВАЗ-2115 сбил 12-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы и был доставлен в Грайворонскую ЦРБ.

В 20:20 на улице Почтовой в Белгороде под колёса «семёрки» попала 5-летняя девочка, которая вышла из-за припаркованного автомобиля. Её отвезли в детскую областную больницу, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД