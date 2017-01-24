«Девятка» влетела под колёса КамАЗа на трассе под Губкином

10:26

23 января на дорогах Белгородской области пострадали пять человек.

Около 14:40 на автодороге Губкин – Аверино – Долгое в Губкинском городском округе КамАЗ не пропустил ВАЗ-2109. 20-летний водитель «девятки» госпитализирован в Губкинскую ЦРБ.





Ещё одна авария в Губкинском горокруге произошла на трассе Короча – Губкин – Горшечное в 12:00. Здесь перевернулся «Рено Логан». 27-летний водитель и его 18-летний пассажир госпитализированы в Губкинскую ЦРБ.

В 16:55 в Белгороде на улице Мичурина «Рено Логан» не пропустил «ГАЗель». 61-летняя женщина-водитель иномарки получила травмы.

Около 07:20 на улице Луначарского в областном центре «Мицубиси» сбил 37-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части. Его доставили в первую горбольницу Белгорода, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД