Происшествия:

«Девятка» влетела под колёса КамАЗа на трассе под Губкином

10:26
24 Января 2017
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23 января на дорогах Белгородской области пострадали пять человек. 

Около 14:40 на автодороге Губкин – Аверино – Долгое в Губкинском городском округе КамАЗ не пропустил ВАЗ-2109. 20-летний водитель «девятки» госпитализирован в Губкинскую ЦРБ.

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Ещё одна авария в Губкинском горокруге произошла на трассе Короча – Губкин – Горшечное в 12:00. Здесь перевернулся «Рено Логан». 27-летний водитель и его 18-летний пассажир госпитализированы в Губкинскую ЦРБ.

В 16:55 в Белгороде на улице Мичурина «Рено Логан» не пропустил «ГАЗель». 61-летняя женщина-водитель иномарки получила травмы.

Около 07:20 на улице Луначарского в областном центре «Мицубиси» сбил 37-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части. Его доставили в первую горбольницу Белгорода, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД

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