«Девятка» лоб в лоб столкнулась с большегрузом и врезалась в ограждение под Старым Осколом

11:17

21 декабря в Белгородской области в трёх дорожно-транспортных происшествиях получили травмы три человека.

В 12:10 на перекрёстке улиц Пролетарской и Комсомольской в Старом Осколе водитель «Лады Приора», поворачивая налево, не пропустил «Джили МК», ехавший во встречном направлении по равнозначной дороге. В результате автомобильной аварии пострадала 59-летняя пассажирка иномарки.

В 18:30 на проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде водитель «Лады Ларгус» сбил 39-летнюю женщину, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пешехода доставили в горбольницу № 1.

Спустя 15 минут на трассе Короча – Губкин – Горшечное в Старооскольском городском округе выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, водитель ВАЗ-2109. В результате произошло столкновение с автомобилем «Даф» с полуприцепом, после чего легковушку отбросило на барьерное ограждение. Госпитализирован управлявший «девяткой» 28-летний мужчина, сообщает УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото областного управления ГИБДД