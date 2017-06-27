Чтобы помочь своей девушке, староосколец угнал гружённый песком автомобиль

13:58

Подозреваемый «рыцарь» задержан сотрудниками местной полиции.

Как сообщает УМВД России по Белгородской области, в дежурную часть старооскольской полиции поступила информация о том, что во время проведения ремонтных работ неизвестные угнали КамАЗ с песком, пока его водитель отвлёкся.

Правоохранители быстро среагировали и не дали подозрительному грузовику выехать из города. В его кабине было трое ранее судимых мужчин. Один из них – предполагаемый угонщик – местный житель 1975 года рождения.

По предварительной информации, пьяному подозреваемому незадолго до случившегося позвонила его девушка, пожаловавшись на то, что в одном из сёл горокруга у нее произошёл конфликт с незнакомцами, и попросила помочь ей.

Разгорячённый мужчина решил не ждать общественный транспорт и угнал КамАЗ, оказавшийся под рукой, да ещё и незапертым. По пути он встретил своего приятеля, с которым сидел в тюрьме, и предложил ему поехать с ним. Позже к ним присоединился ещё один попутчик.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон, то есть неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Он может лишиться свободы на пять лет.