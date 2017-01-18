Четыре автобуса, две «ГАЗели» и фура попали в ДТП за сутки в Белгородской области

12:39

Травмы в них получили четыре человека.

В 07:45 17 января на улице Гостёнской в Белгороде автобус ПАЗ-32054 сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход госпитализирован.

Спустя два часа на трассе Белгород – Никольское в Белгородском районе под колёса другого автобуса ПАЗ попала 60-летняя женщина, переходившая дорогу по «зебре». Пенсионерка с травмами доставлена в горбольницу № 1 Белгорода.

В 13:20 на улице Садовой в Белгороде водитель автобуса «Макро Поло» столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем «Форд Фокус». От удара легковушка продолжила движение и врезалась в «Ладу Гранта». В ДТП пострадала 21-летняя пассажирка автобуса.

В 14:10 на проспекте Комсомольском в Старом Осколе пассажирская «ГАЗель», водитель которой не выдержал безопасную дистанцию, «догнала» другую пассажирскую «ГАЗель», которая в свою очередь врезалась в ехавший впереди автобус «Мерседес». 19-летняя пассажирка одного из автобусов ГАЗ доставлена в травмпункт.





В этот же день в 09:30 на проспекте А. Угарова водитель большегруза «Скания» с полуприцепом «Тонар» столкнулся с ВАЗ-2104, ехавшим в попутном направлении. 65-летний водитель легковушки и его 59-летняя пассажирка получили травмы.

В 21:55 на перекрёстке улиц Победы и Старых Большевиков в городе Алексеевке водитель «Ауди А6» не уступил проезд автомобилю «Лада Приора», ехавшему по главное дороге. В результате столкновения пострадал 26-летний водитель отечественной легковушки, сообщает УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото областного управления ГИБДД