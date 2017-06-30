Более полумиллиона рублей присвоила директор кредитного потребкооператива в Белгородской области

13:47

Против руководителя потребительского кооператива «Краснояружский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с деньгами вкладчика.

В прокуратуру Краснояружского района с жалобой обратилась местная жительница. Она утверждала, что не может получить вложенные в кредитный потребительский кооператив деньги.

Во время проверки выяснилось, что в 2015 году директор организации предложила женщине передать в пользование кооператива личные сбережения, пообещав более выгодный по сравнению с банковским процент по вкладу. При этом она скрыла тот факт, что открывать вклады в кооперативе могут только его члены.

Желая приобрести для дочери квартиру, жительница Красной Яруги в течение двух лет неоднократно пополняла якобы открытый в кооперативе счёт от доходов личного подсобного хозяйства. И когда через некоторое время женщина попыталась получить накопившиеся проценты, ей в этом отказали.

Как выяснилось, директор кооператива не намеревалась выполнять условия договора. Используя своё служебное положение, она присвоила более 500 тысяч рублей, причинив потерпевшей крупный имуществен­ный ущерб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, по материалам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Предварительное расследование находится на контроле в прокуратуре Краснояружского района.