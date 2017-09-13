Происшествия:

Белгородскому гастарбайтеру грозит до семи лет тюрьмы за кражу конфет

11:24
13 Сентября 2017
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21-летний житель СНГ зашёл вечером в магазин и начал «сгребать с витрины товар».

Продавец, 53-летняя женщина, пыталась защитить прилавок, но парень несколько раз ударил её кулаком в лицо, взял четыре упаковки конфет на 143 рубля и убежал, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Сотрудники автоинспекции и нацгвардии задержали его во дворе соседнего дома. Ранее мужчина не был судим, теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».



Видео с сайта УМВД России по Белгородской области

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