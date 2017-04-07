Белгородский экс-чиновник вернёт государству почти восемь миллионов взяточных денег

17:18

Иск генеральной прокуратуры удовлетворён Октябрьским районным судом Белгорода.

Основанием для предъявления иска стал приговор суда, в соответствии с которым бывший консультант отдела Управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области признан виновным в получении взяток по ч. ч. 3, 5, 6 ст. 290 УК РФ.

Напомним, за денежное вознаграждение мужчина предоставлял транспортным компаниям региона информацию о местах весового контроля, чтобы они могли выбрать безопасный маршрут для проезда грузовиков с грузом, превышающим допустимую норму.

Таким образом, за 2,5 года экс-чиновник получил более 7,9 млн рублей. В соответствии со ст. 167 и ст. 169 Гражданского кодекса РФ, эта сумма может быть взыскана в доход государства.

Так как денежные средства у получавшего взятки бывшего сотрудника регионального управления автомобильных дорог не изымались и в качестве вещественных доказательств не приобщались, прокурор обратился в суд с требованием взыскать эти деньги в пользу Российской Федерации.

Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил требования прокурора, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.