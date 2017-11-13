Белгородская лошадь не дала себя украсть

17:57

Но вторую всё-таки похитили.

Происшествие случилось на конюшне ЗАО Племзавод «Разуменский», где содержатся лошади чистокровной ахалтекинской породы.

На этой конюшне мужчина ухаживал за животными и решил продать одного из них за 30-35 тыс. рублей, хотя лошадь стоила свыше 100 тыс. рублей, но не смог погрузить лошадь в «Газель».

Спустя два дня он оседлал другое животное и перегнал его в хутор Гремячье Шебекинского района. Лошадь он спрятал в сарае у знакомых.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 160 УК РФ «Покушение на растрату и растрата, т. е. хищение вверенного имущества, совершённого с причинением значительного ущерба потерпевшему» (стоимость лошадей составила 105 тыс. рублей и 68 тыс. рублей).

Белгородский районный суд Белгородской области назначил ему один год и четыре месяца в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.