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Ссора с летальным исходом произошла 17 декабря. Однако в розыск убитого мужчину объявили только 5 января по запросу матери.

Следствием было установлено, что конфликт в доме между двумя знакомыми был спровоцирован алкогольным опьянением. 29-летний житель села Никольское Белгородского района избил своего гостя по голове и туловищу. От полученных травм 42-летний мужчина скончался.

Чтобы скрыть преступление, белгородец завернул убитого гостя в полиэтиленовый пакет и отнёс на мусорную свалку.

В настоящее время обвиняемый заключён под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.