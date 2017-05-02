Происшествия:

Белгородец сбил насмерть лосиху и лосёнка под Саратовом

14:21
02 Мая 2017
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Автомобиль «Форд Куга» на высокой скорости сбил животных, которые перебегали дорогу. От полученных травм лоси скончались на месте.

За рулём, как выяснилось в ходе расследования, был житель Белгородской области.

Инцидент произошёл на выходных в Лысогорском районе на трассе близ села Озёрки.

По этому факту комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области обратится в ГИБДД. По итогам выяснения всех обстоятельств в страховую компанию будет направлен запрос на возмещение ущерба, причинённого животному миру, сообщает «Интерфакс».

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