Белгородец сбил насмерть лосиху и лосёнка под Саратовом
Автомобиль «Форд Куга» на высокой скорости сбил животных, которые перебегали дорогу. От полученных травм лоси скончались на месте.
За рулём, как выяснилось в ходе расследования, был житель Белгородской области.
Инцидент произошёл на выходных в Лысогорском районе на трассе близ села Озёрки.
По этому факту комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области обратится в ГИБДД. По итогам выяснения всех обстоятельств в страховую компанию будет направлен запрос на возмещение ущерба, причинённого животному миру, сообщает «Интерфакс».