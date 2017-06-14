Белгородец получил несколько ударов по голове деревянным брусом за замечание посетителю бара

16:25

33-летнему потерпевшему показалось вызывающим поведение одного из отдыхающих в развлекательном заведении мужчин, и он решил сказать ему об этом.

Замечание переросло в словесную перепалку с оскорблениями. После ссоры посетитель бара, получивший замечание, вышел на улицу, но вскоре вернулся с деревянным брусом, которым нанёс своему обидчику несколько ударов по голове. Только после этого мужчина покинул заведение.

Потерпевшему оказали первую помощь работники бара. От вызова скорой помощи он отказался. Но дома мать пострадавшего мужчины настояла на обращении в медицинское учреждение, откуда информация о конфликте была передана в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установили личность второго участника конфликта – ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 27-летнего жителя областного центра. Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД.