Автомобили Renault Logan дважды за сутки попали в ДТП в Белгородской области

13:29

Один из них столкнулся с фурой, другой — с автобусом. Есть пострадавшие с тяжёлыми травмами.

Первая авария произошла 12 сентября в 11:05 в Яковлевском районе, на 2-м км трассы «Северный подход к городу Белгороду», сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.





30-летняя женщина на Toyota Auris, перестраиваясь, не уступила 24-летнему мужчине за рулём Renault Logan, ехавшему в том же направлении.

По информации сообщества «Белгород Авто», Renault начало заносить, и он ударил Toyota в заднее колесо. После удара Toyota вылетела на встречку и столкнулась с фурой Volvo FM Truck, управляемой 34-летним водителем.

Сейчас женщина-водитель автомобиля Toyota находится с тяжёлыми травмами в Яковлевской ЦРБ. Родственники просят свидетелей ДТП связаться с ними по телефону +7 920 207-78-05.

В 16:30 в Белгороде, на Белгородском проспекте ещё один Logan 40-летнего мужчины попал в аварию с ЛиАЗом под управлением 31-летнего водителя. Легковой автомобиль двигался от проспекта Богдана Хмельницкого в сторону улицы Попова, перед разворотом возле дома 104Б он не перестроился в крайний ряд и столкнулся с автобусом. 38-летнюю пассажирку Renault госпитализировали в горбольницу № 2.

Фото сообщества «Белгород Авто» в ВК

