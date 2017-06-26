80-летнего пешехода сбил грузовик в Корочанском районе

13:50

Всего за пятницу и выходные в Белгородской области произошло 18 ДТП, в которых пострадали 30 белгородцев и один человек погиб.

23 июня в Яковлевском районе примерно в 08:15 на трассе Томаровка – Красная Яруга 30-летний водитель на грузовике «Сканиа» с полуприцепом не выдержал дистанцию и врезался в «пятнадцатую», которая ехала перед ним. В результате аварии, 61-летний водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с телесными повреждениями в Яковлевскую центральную районную больницу.

В Старом Осколе примерно в 20:00 в микрорайоне «Восточный» на проспекте В. Цыцугина в районе дома № 50 неизвестный сбил 38-летнего пьяного велосипедиста. После столкновения велосипедист получил телесные повреждения.

В субботу, 24 июня, около полудня произошло тройное ДТП на перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой. 72-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato врезался в Volkswagen, а тот от удара – в Renault Logan. Все автомобили двигались в одном направлении. В результате аварии в детскую областную больницу доставили трёхлетнего пассажира автомобиля Renault Logan. У ребёнка – телесные повреждения.

В этот же день смертельное ДТП произошло в Корочанском районе на улице Советской в районе дома № 28. Там около 14:35 32-летний водитель грузовика «Ман» выезжал с разгрузочной площадки магазина «Магнит» и сбил 80-летнего пешехода. От полученных травм пожилой белгородец скончался на месте происшествия.

Другая авария случилась в Алексеевском районе. Там около 20:10 на 62 км автодороги Валуйки – Алексеевка – Красное – Афанасьевка мотоциклист улетел в кювет. 47-летний мотоциклист не справился с управлением. После аварии его и 45-летнего пассажира госпитализировали в Алексеевскую ЦРБ.

Вчера, 25 июня, в половине шестого утра в Яковлевском районе на первом километре дороги «Северный подход к Белгороду» 18-летний водитель на Ford Focus не справился с управлением и врезался в дерево. Он был доставлен в Яковлевскую центральную районную больницу.

Ещё одно ДТП произошло в Губкине. Там около семи часов утра 41-летний водитель за рулём «двенадцатой» врезался в стоящий автобус «Ман». Инцидент произошёл на улице Белгородской в районе дома № 469. В результате аварии водителя «двенадцатой» доставили в Губкинскую центральную районную больницу. Он получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области