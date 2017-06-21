Происшествия:

14-летняя мотоциклистка попала в больницу по вине пьяного водителя в Валуйском районе

14:30
21 Июня 2017
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20 июня в Белгородской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четыре человека. 

В 14:10 на автодороге Новый Оскол – Большая Ивановка – Стрелецкое в Красногвардейском районе съехал в кювет и перевернулся трактор Т-25. Травмы получил 55-летний водитель.

В 16:15 на автодороге Белгород – Павловск в Корочанском районе вылетела с трассы, перевернулась и врезалась в дерево «Лада Гранта». 51-летние водитель и пассажирка доставлены в Корочанскую ЦРБ.

Вечером в селе Новопетровка Валуйского района пьяный 26-летний мужчина за рулём ВАЗ-21074 на перекрёстке не пропустил мотоцикл «ИЖ Планета 5», которым управляла 14-летняя девушка. Её госпитализировали в ЦРБ г. Валуйки, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД


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