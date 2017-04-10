10,5 лет колонии дали жителю Белгородской области, до смерти забившего родного брата

14:52

Преступление было совершено 14 января 2017 года в селе Андреевка Чернянского района в состоянии опьянения.

40-летний местный житель, поссорившись со старшим братом, сильно избил его. 48-летний пострадавший в этот же день был госпитализирован в Чернянскую ЦРБ. 22 января мужчина скончался.

Суд признал его брата виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области.