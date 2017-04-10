Происшествия:

10,5 лет колонии дали жителю Белгородской области, до смерти забившего родного брата

14:52
10 Апреля 2017
114
0

Преступление было совершено 14 января 2017 года в селе Андреевка Чернянского района в состоянии опьянения.

40-летний местный житель, поссорившись со старшим братом, сильно избил его. 48-летний пострадавший в этот же день был госпитализирован в Чернянскую ЦРБ. 22 января мужчина скончался.

Суд признал его брата виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорил к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

16765
Жилые дома в центре Белгорода изымает мэрия для муниципальных нужд
13623
Белгородский аквапарк откроют 1 июня
11148
Завод «ЗМС-технолоджи» официально открыт в Белгородской области
7930
Белгородский экс-чиновник вернёт государству почти восемь миллионов взяточных денег
5457
За попытку подделать документы врач-онколог в Белгородской области приговорён к штрафу в 700 тысяч рублей
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика